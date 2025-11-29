Precio de HowInu hoy

El precio actual de HowInu (HOW) hoy es --, con una variación del 0.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOW a USD es -- por HOW.

HowInu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,782.82, con un suministro circulante de 133.99T HOW. Durante las últimas 24 horas, HOW cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HOW experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de +9.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HowInu (HOW)

Cap de mercado $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Suministro de Circulación 133.99T 133.99T 133.99T Suministro total 133,990,424,473,277.36 133,990,424,473,277.36 133,990,424,473,277.36

La capitalización de mercado actual de HowInu es de $ 18.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOW es de 133.99T, con un suministro total de 133990424473277.36. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.78K.