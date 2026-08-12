Precio de House Party Protocol hoy

El precio actual de House Party Protocol (HPP) hoy es $ 0.00570796, con una variación del 7.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HPP a USD es $ 0.00570796 por HPP.

House Party Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,532,660, con un suministro circulante de 385.94M HPP. Durante las últimas 24 horas, HPP cotiza entre $ 0.00589779 (bajo) y $ 0.00635241 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.057578, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00565796.

En el corto plazo, HPP experimentó un cambio de -4.92% en la última hora y de -12.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.27M.

Información del mercado de House Party Protocol (HPP)

Cap de mercado $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Volumen (24H) $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.69M$ 9.69M $ 9.69M Suministro de Circulación 385.94M 385.94M 385.94M Suministro total 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0

La capitalización de mercado actual de House Party Protocol es de $ 1.53M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.27M. El suministro circulante de HPP es de 385.94M, con un suministro total de 1700000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.69M.