Información del precio (USD) de Horizon (HRZ)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00569471 $ 0.00569471 $ 0.00569471 24H Mín $ 0.00572005 $ 0.00572005 $ 0.00572005 24H Máx 24H Mín $ 0.00569471$ 0.00569471 $ 0.00569471 24H Máx $ 0.00572005$ 0.00572005 $ 0.00572005 Máximo Histórico $ 0.126194$ 0.126194 $ 0.126194 Precio más bajo $ 0.00524898$ 0.00524898 $ 0.00524898 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -0.23% Cambio de Precio (7D) -3.15% Cambio de Precio (7D) -3.15%

El precio en tiempo real de Horizon (HRZ) es de $0.00569832. Durante las últimas 24 horas, HRZ se ha operado entre un mínimo de $ 0.00569471 y un máximo de $ 0.00572005, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HRZ es de $ 0.126194, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00524898.

En términos de rendimiento a corto plazo, HRZ ha cambiado en un -- en la última hora, -0.23% en 24 horas y -3.15% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Horizon (HRZ)

Cap de mercado $ 48.90K$ 48.90K $ 48.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 54.58K$ 54.58K $ 54.58K Suministro de Circulación 8.58M 8.58M 8.58M Suministro total 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

La capitalización de mercado actual de Horizon es de $ 48.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HRZ es de 8.58M, con un suministro total de 9577807.002004618. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 54.58K.