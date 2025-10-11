El precio en vivo de Horizon hoy es de 0.00569832 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de HRZ en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de HRZ en MEXC ahora.El precio en vivo de Horizon hoy es de 0.00569832 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de HRZ en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de HRZ en MEXC ahora.

Más información de HRZ

Info. de precios de HRZ

Whitepaper de HRZ

Sitio web oficial de HRZ

Tokenomía de HRZ

Pronóstico de precios de HRZ

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Horizon

Precio de Horizon (HRZ)

No listado

Precio en vivo de 1 HRZ en USD:

$0.00569832
$0.00569832$0.00569832
-0.20%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Horizon (HRZ)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:28:33 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Horizon (HRZ)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.00569471
$ 0.00569471$ 0.00569471
24H Mín
$ 0.00572005
$ 0.00572005$ 0.00572005
24H Máx

$ 0.00569471
$ 0.00569471$ 0.00569471

$ 0.00572005
$ 0.00572005$ 0.00572005

$ 0.126194
$ 0.126194$ 0.126194

$ 0.00524898
$ 0.00524898$ 0.00524898

--

-0.23%

-3.15%

-3.15%

El precio en tiempo real de Horizon (HRZ) es de $0.00569832. Durante las últimas 24 horas, HRZ se ha operado entre un mínimo de $ 0.00569471 y un máximo de $ 0.00572005, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HRZ es de $ 0.126194, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00524898.

En términos de rendimiento a corto plazo, HRZ ha cambiado en un -- en la última hora, -0.23% en 24 horas y -3.15% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Horizon (HRZ)

$ 48.90K
$ 48.90K$ 48.90K

--
----

$ 54.58K
$ 54.58K$ 54.58K

8.58M
8.58M 8.58M

9,577,807.002004618
9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

La capitalización de mercado actual de Horizon es de $ 48.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HRZ es de 8.58M, con un suministro total de 9577807.002004618. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 54.58K.

Historial de precios de Horizon (HRZ) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Horizon a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Horizon a USD fue de $ +0.0001946056.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Horizon a USD fue de $ -0.0021149497.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Horizon a USD fue de $ -0.012962385809704047.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0-0.23%
30 Días$ +0.0001946056+3.42%
60 Días$ -0.0021149497-37.11%
90 Días$ -0.012962385809704047-69.46%

Qué es Horizon (HRZ)

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Horizon(HRZ)

Libro blanco
Sitio web oficial

Predicción del precio de Horizon (USD)

¿Cuánto valdrá Horizon (HRZ) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Horizon (HRZ) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Horizon.

¡Consulta la predicción del precio de Horizon ahora!

HRZ a monedas locales

Tokenómica de Horizon (HRZ)

Entender la tokenómica de Horizon (HRZ) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de HRZ!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Horizon (HRZ)

¿Cuánto vale Horizon (HRZ) hoy?
El precio en vivo de HRZ en USD es de 0.00569832 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de HRZ en USD?
El precio actual de HRZ en USD es de $ 0.00569832. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Horizon?
La capitalización de mercado de HRZ es de $ 48.90K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de HRZ?
El suministro circulante de HRZ es de 8.58M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de HRZ?
HRZ alcanzó un precio ATH de 0.126194 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de HRZ?
HRZ vio un precio ATL de 0.00524898 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de HRZ?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para HRZ es de -- USD.
¿HRZ subirá más este año?
El precio de HRZ podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de HRZ para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:28:33 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Horizon (HRZ)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.