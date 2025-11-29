Precio de HONO Protocol hoy

El precio actual de HONO Protocol (HONO) hoy es $ 61.75, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HONO a USD es $ 61.75 por HONO.

HONO Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 109,987, con un suministro circulante de 1.78K HONO. Durante las últimas 24 horas, HONO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 80.28, mientras que el mínimo histórico fue $ 61.19.

En el corto plazo, HONO experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HONO Protocol (HONO)

Cap de mercado $ 109.99K$ 109.99K $ 109.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 109.99K$ 109.99K $ 109.99K Suministro de Circulación 1.78K 1.78K 1.78K Suministro total 1,781.150842602456 1,781.150842602456 1,781.150842602456

La capitalización de mercado actual de HONO Protocol es de $ 109.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HONO es de 1.78K, con un suministro total de 1781.150842602456. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 109.99K.