Precio de Hat hoy

El precio actual de Hat (HAT) hoy es $ 0.0021831, con una variación del 0.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HAT a USD es $ 0.0021831 por HAT.

Hat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,484, con un suministro circulante de 14.42M HAT. Durante las últimas 24 horas, HAT cotiza entre $ 0.00217004 (bajo) y $ 0.00219762 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0469251, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00189012.

En el corto plazo, HAT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +12.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hat (HAT)

Cap de mercado $ 31.48K$ 31.48K $ 31.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 135.26K$ 135.26K $ 135.26K Suministro de Circulación 14.42M 14.42M 14.42M Suministro total 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

La capitalización de mercado actual de Hat es de $ 31.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HAT es de 14.42M, con un suministro total de 61955726.73853378. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 135.26K.