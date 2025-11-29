Precio de GUMMY hoy

El precio actual de GUMMY (GUMMY) hoy es --, con una variación del 3.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GUMMY a USD es -- por GUMMY.

GUMMY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 324,351, con un suministro circulante de 792.59M GUMMY. Durante las últimas 24 horas, GUMMY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.227728, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GUMMY experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de -24.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GUMMY (GUMMY)

La capitalización de mercado actual de GUMMY es de $ 324.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GUMMY es de 792.59M, con un suministro total de 792590595.4470963. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 324.35K.