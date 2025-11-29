Precio de GUANO hoy

El precio actual de GUANO (GUANO) hoy es --, con una variación del 7.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GUANO a USD es -- por GUANO.

GUANO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 101,842, con un suministro circulante de 713.44M GUANO. Durante las últimas 24 horas, GUANO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00103775, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GUANO experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de -5.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GUANO (GUANO)

Cap de mercado $ 101.84K$ 101.84K $ 101.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 120.50K$ 120.50K $ 120.50K Suministro de Circulación 713.44M 713.44M 713.44M Suministro total 844,125,952.6805713 844,125,952.6805713 844,125,952.6805713

