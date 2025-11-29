Precio de Glidr hoy

El precio actual de Glidr (GLIDR) hoy es $ 1.18, con una variación del 0.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GLIDR a USD es $ 1.18 por GLIDR.

Glidr actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,686,394, con un suministro circulante de 31.96M GLIDR. Durante las últimas 24 horas, GLIDR cotiza entre $ 1.16 (bajo) y $ 1.19 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.24, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.083.

En el corto plazo, GLIDR experimentó un cambio de +1.42% en la última hora y de +1.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Glidr (GLIDR)

Cap de mercado $ 37.69M$ 37.69M $ 37.69M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 117.94M$ 117.94M $ 117.94M Suministro de Circulación 31.96M 31.96M 31.96M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Glidr es de $ 37.69M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GLIDR es de 31.96M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 117.94M.