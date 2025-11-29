Precio de Gashy hoy

El precio actual de Gashy (GASH) hoy es $ 0.00002172, con una variación del 17.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GASH a USD es $ 0.00002172 por GASH.

Gashy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,910, con un suministro circulante de 962.50M GASH. Durante las últimas 24 horas, GASH cotiza entre $ 0.00002081 (bajo) y $ 0.00002635 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00023102, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001708.

En el corto plazo, GASH experimentó un cambio de -0.58% en la última hora y de -0.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gashy (GASH)

Cap de mercado $ 20.91K$ 20.91K $ 20.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.91K$ 20.91K $ 20.91K Suministro de Circulación 962.50M 962.50M 962.50M Suministro total 962,497,766.7333279 962,497,766.7333279 962,497,766.7333279

La capitalización de mercado actual de Gashy es de $ 20.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GASH es de 962.50M, con un suministro total de 962497766.7333279. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.91K.