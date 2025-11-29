Precio de Game7 hoy

El precio actual de Game7 (G7) hoy es $ 0.00008559, con una variación del 6.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de G7 a USD es $ 0.00008559 por G7.

Game7 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 193,487, con un suministro circulante de 2.26B G7. Durante las últimas 24 horas, G7 cotiza entre $ 0.00007779 (bajo) y $ 0.000098 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02317852, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00005019.

En el corto plazo, G7 experimentó un cambio de +5.19% en la última hora y de -23.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Game7 (G7)

Cap de mercado $ 193.49K$ 193.49K $ 193.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 855.85K$ 855.85K $ 855.85K Suministro de Circulación 2.26B 2.26B 2.26B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Game7 es de $ 193.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de G7 es de 2.26B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 855.85K.