Precio de Fusaka hoy

El precio actual de Fusaka (FUSAKA) hoy es $ 0.00000424, con una variación del 42.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FUSAKA a USD es $ 0.00000424 por FUSAKA.

Fusaka actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,785,506, con un suministro circulante de 420.69B FUSAKA. Durante las últimas 24 horas, FUSAKA cotiza entre $ 0.00000297 (bajo) y $ 0.00000445 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00000853, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000124.

En el corto plazo, FUSAKA experimentó un cambio de -0.63% en la última hora y de +56.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fusaka (FUSAKA)

Cap de mercado $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Suministro de Circulación 420.69B 420.69B 420.69B Suministro total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Fusaka es de $ 1.79M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FUSAKA es de 420.69B, con un suministro total de 420690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.79M.