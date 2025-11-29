Precio de Froggi hoy

El precio actual de Froggi ($FROGGI) hoy es --, con una variación del 1.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $FROGGI a USD es -- por $FROGGI.

Froggi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 71,456, con un suministro circulante de 76.74M $FROGGI. Durante las últimas 24 horas, $FROGGI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00854903, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $FROGGI experimentó un cambio de -0.19% en la última hora y de +9.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Froggi ($FROGGI)

Cap de mercado $ 71.46K$ 71.46K $ 71.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 71.46K$ 71.46K $ 71.46K Suministro de Circulación 76.74M 76.74M 76.74M Suministro total 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

La capitalización de mercado actual de Froggi es de $ 71.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $FROGGI es de 76.74M, con un suministro total de 76740000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 71.46K.