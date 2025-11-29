Precio de Fox inu hoy

El precio actual de Fox inu (FINU) hoy es $ 0.00133211, con una variación del 11.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FINU a USD es $ 0.00133211 por FINU.

Fox inu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 131,694, con un suministro circulante de 98.86M FINU. Durante las últimas 24 horas, FINU cotiza entre $ 0.00134007 (bajo) y $ 0.00153181 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00865818, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FINU experimentó un cambio de -1.83% en la última hora y de +47.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fox inu (FINU)

Cap de mercado $ 131.69K$ 131.69K $ 131.69K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 131.69K$ 131.69K $ 131.69K Suministro de Circulación 98.86M 98.86M 98.86M Suministro total 98,861,316.01199204 98,861,316.01199204 98,861,316.01199204

La capitalización de mercado actual de Fox inu es de $ 131.69K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FINU es de 98.86M, con un suministro total de 98861316.01199204. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 131.69K.