Precio de Fox Bets AI hoy

El precio actual de Fox Bets AI (FOX) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FOX a USD es $ 0 por FOX.

Fox Bets AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,252.62, con un suministro circulante de 350.00M FOX. Durante las últimas 24 horas, FOX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00133299, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FOX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fox Bets AI (FOX)

Cap de mercado $ 15.25K$ 15.25K $ 15.25K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 43.58K$ 43.58K $ 43.58K Suministro de Circulación 350.00M 350.00M 350.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Fox Bets AI es de $ 15.25K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FOX es de 350.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 43.58K.