Precio de Forg hoy

El precio actual de Forg (FORG) hoy es --, con una variación del 0.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FORG a USD es -- por FORG.

Forg actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 85,544, con un suministro circulante de 420.69B FORG. Durante las últimas 24 horas, FORG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FORG experimentó un cambio de -0.19% en la última hora y de -18.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Forg (FORG)

Cap de mercado $ 85.54K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 85.54K Suministro de Circulación 420.69B Suministro total 420,690,000,000.0

