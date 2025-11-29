Precio de FLIPN hoy

El precio actual de FLIPN (FPN) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FPN a USD es -- por FPN.

FLIPN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 168,779, con un suministro circulante de 494.13M FPN. Durante las últimas 24 horas, FPN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FPN experimentó un cambio de -- en la última hora y de +13.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FLIPN (FPN)

La capitalización de mercado actual de FLIPN es de $ 168.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FPN es de 494.13M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 170.78K.