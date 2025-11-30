Precio de Flip the Frog hoy

El precio actual de Flip the Frog (FLIP) hoy es $ 0.00002001, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLIP a USD es $ 0.00002001 por FLIP.

Flip the Frog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,006, con un suministro circulante de 1.00B FLIP. Durante las últimas 24 horas, FLIP cotiza entre $ 0.00002001 (bajo) y $ 0.00002001 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00033307, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000053.

En el corto plazo, FLIP experimentó un cambio de -- en la última hora y de +91.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Flip the Frog (FLIP)

Cap de mercado $ 20.01K$ 20.01K $ 20.01K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.01K$ 20.01K $ 20.01K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Flip the Frog es de $ 20.01K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FLIP es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.01K.