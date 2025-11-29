Precio de Flaze Coin hoy

El precio actual de Flaze Coin (FLAZE) hoy es $ 0.0029126, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLAZE a USD es $ 0.0029126 por FLAZE.

Flaze Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 56,113, con un suministro circulante de 19.27M FLAZE. Durante las últimas 24 horas, FLAZE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01720448, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00211363.

En el corto plazo, FLAZE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +9.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Flaze Coin (FLAZE)

Cap de mercado $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K Suministro de Circulación 19.27M 19.27M 19.27M Suministro total 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

La capitalización de mercado actual de Flaze Coin es de $ 56.11K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FLAZE es de 19.27M, con un suministro total de 19265572.042045552. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 56.11K.