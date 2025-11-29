Precio de Finwizz by Virtuals hoy

El precio actual de Finwizz by Virtuals (FIN) hoy es $ 0.00006863, con una variación del 7.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FIN a USD es $ 0.00006863 por FIN.

Finwizz by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 68,629, con un suministro circulante de 1.00B FIN. Durante las últimas 24 horas, FIN cotiza entre $ 0.00006724 (bajo) y $ 0.00007451 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00025406, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002352.

En el corto plazo, FIN experimentó un cambio de +1.76% en la última hora y de +2.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Finwizz by Virtuals (FIN)

Cap de mercado $ 68.63K$ 68.63K $ 68.63K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 68.63K$ 68.63K $ 68.63K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Finwizz by Virtuals es de $ 68.63K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FIN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 68.63K.