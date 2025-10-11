Información del precio (USD) de fair (FAIR)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.01471811$ 0.01471811 $ 0.01471811 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) -6.64% Cambio de Precio (7D) -6.64%

El precio en tiempo real de fair (FAIR) es de --. Durante las últimas 24 horas, FAIR se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FAIR es de $ 0.01471811, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, FAIR ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y -6.64% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de fair (FAIR)

Cap de mercado $ 129.40K$ 129.40K $ 129.40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 625.49K$ 625.49K $ 625.49K Suministro de Circulación 206.88M 206.88M 206.88M Suministro total 999,976,987.345015 999,976,987.345015 999,976,987.345015

La capitalización de mercado actual de fair es de $ 129.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FAIR es de 206.88M, con un suministro total de 999976987.345015. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 625.49K.