Precio de EYED hoy

El precio actual de EYED (EYED) hoy es --, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EYED a USD es -- por EYED.

EYED actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 43,755, con un suministro circulante de 58.65B EYED. Durante las últimas 24 horas, EYED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EYED experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de -9.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de EYED (EYED)

Cap de mercado $ 43.76K$ 43.76K $ 43.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 51.48K$ 51.48K $ 51.48K Suministro de Circulación 58.65B 58.65B 58.65B Suministro total 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de EYED es de $ 43.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EYED es de 58.65B, con un suministro total de 69000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 51.48K.