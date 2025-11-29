Precio de Exim hoy

El precio actual de Exim (EXIM) hoy es $ 0.092563, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EXIM a USD es $ 0.092563 por EXIM.

Exim actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 125,575, con un suministro circulante de 1.36M EXIM. Durante las últimas 24 horas, EXIM cotiza entre $ 0.091941 (bajo) y $ 0.09258 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.125048, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.06399.

En el corto plazo, EXIM experimentó un cambio de +0.26% en la última hora y de -0.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Exim (EXIM)

Cap de mercado $ 125.58K$ 125.58K $ 125.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.80M$ 20.80M $ 20.80M Suministro de Circulación 1.36M 1.36M 1.36M Suministro total 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

La capitalización de mercado actual de Exim es de $ 125.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EXIM es de 1.36M, con un suministro total de 224763629.073. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.80M.