Precio de ETH6900 hoy

El precio actual de ETH6900 (ETH6900) hoy es $ 0.00819534, con una variación del 69.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ETH6900 a USD es $ 0.00819534 por ETH6900.

ETH6900 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,179,614, con un suministro circulante de 1.00B ETH6900. Durante las últimas 24 horas, ETH6900 cotiza entre $ 0.00734065 (bajo) y $ 0.02678992 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.126918, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00734065.

En el corto plazo, ETH6900 experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -80.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ETH6900 (ETH6900)

Cap de mercado $ 8.18M$ 8.18M $ 8.18M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.18M$ 8.18M $ 8.18M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ETH6900 es de $ 8.18M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ETH6900 es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.18M.