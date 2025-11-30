Precio de Erha hoy

El precio actual de Erha (二哈) hoy es $ 0.00000584, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 二哈 a USD es $ 0.00000584 por 二哈.

Erha actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,841.9, con un suministro circulante de 1.00B 二哈. Durante las últimas 24 horas, 二哈 cotiza entre $ 0.00000584 (bajo) y $ 0.00000584 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02344646, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000048.

En el corto plazo, 二哈 experimentó un cambio de -- en la última hora y de +17.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Erha (二哈)

Cap de mercado $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Erha es de $ 5.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 二哈 es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.84K.