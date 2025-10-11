Información del precio (USD) de Eli5a (ELI5A)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00774912 $ 0.00774912 $ 0.00774912 24H Mín $ 0.01135402 $ 0.01135402 $ 0.01135402 24H Máx 24H Mín $ 0.00774912$ 0.00774912 $ 0.00774912 24H Máx $ 0.01135402$ 0.01135402 $ 0.01135402 Máximo Histórico $ 0.02899822$ 0.02899822 $ 0.02899822 Precio más bajo $ 0.00431141$ 0.00431141 $ 0.00431141 Cambio de Precio (1H) +0.95% Cambio de Precio (1D) -26.97% Cambio de Precio (7D) -32.77% Cambio de Precio (7D) -32.77%

El precio en tiempo real de Eli5a (ELI5A) es de $0.00822024. Durante las últimas 24 horas, ELI5A se ha operado entre un mínimo de $ 0.00774912 y un máximo de $ 0.01135402, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ELI5A es de $ 0.02899822, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00431141.

En términos de rendimiento a corto plazo, ELI5A ha cambiado en un +0.95% en la última hora, -26.97% en 24 horas y -32.77% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Eli5a (ELI5A)

Cap de mercado $ 163.83K$ 163.83K $ 163.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 172.64K$ 172.64K $ 172.64K Suministro de Circulación 19.93M 19.93M 19.93M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Eli5a es de $ 163.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ELI5A es de 19.93M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 172.64K.