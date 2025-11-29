Precio de Dreamsync hoy

El precio actual de Dreamsync (DREAM) hoy es $ 0.00041739, con una variación del 6.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DREAM a USD es $ 0.00041739 por DREAM.

Dreamsync actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 417,390, con un suministro circulante de 999.99M DREAM. Durante las últimas 24 horas, DREAM cotiza entre $ 0.00041657 (bajo) y $ 0.00044787 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00437362, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00021815.

En el corto plazo, DREAM experimentó un cambio de -0.66% en la última hora y de -16.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dreamsync (DREAM)

Cap de mercado $ 417.39K$ 417.39K $ 417.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 417.39K$ 417.39K $ 417.39K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,991,745.638971 999,991,745.638971 999,991,745.638971

La capitalización de mercado actual de Dreamsync es de $ 417.39K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DREAM es de 999.99M, con un suministro total de 999991745.638971. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 417.39K.