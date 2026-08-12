Precio de DLP Duck hoy

El precio actual de DLP Duck (DUCK) hoy es $ 0.00125896, con una variación del 0.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DUCK a USD es $ 0.00125896 por DUCK.

DLP Duck actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 83,997, con un suministro circulante de 45.27M DUCK. Durante las últimas 24 horas, DUCK cotiza entre $ 0.00124653 (bajo) y $ 0.00126957 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.33, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DUCK experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de +0.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 75.65.

Información del mercado de DLP Duck (DUCK)

Cap de mercado $ 84.00K$ 84.00K $ 84.00K Volumen (24H) $ 75.65$ 75.65 $ 75.65 Cap. de mercado totalmente diluida $ 84.00K$ 84.00K $ 84.00K Suministro de Circulación 45.27M 45.27M 45.27M Suministro total 66,718,819.27799231 66,718,819.27799231 66,718,819.27799231

La capitalización de mercado actual de DLP Duck es de $ 84.00K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 75.65. El suministro circulante de DUCK es de 45.27M, con un suministro total de 66718819.27799231. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 84.00K.