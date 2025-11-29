Precio de DinoSwap hoy

El precio actual de DinoSwap (DINO) hoy es --, con una variación del 1.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DINO a USD es -- por DINO.

DinoSwap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 80,199, con un suministro circulante de 155.47M DINO. Durante las últimas 24 horas, DINO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.39, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DINO experimentó un cambio de -0.30% en la última hora y de +3.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DinoSwap (DINO)

Cap de mercado $ 80.20K$ 80.20K $ 80.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 90.10K$ 90.10K $ 90.10K Suministro de Circulación 155.47M 155.47M 155.47M Suministro total 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595

La capitalización de mercado actual de DinoSwap es de $ 80.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DINO es de 155.47M, con un suministro total de 174662682.0085595. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 90.10K.