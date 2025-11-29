Precio de Dialectic ETH Vault hoy

El precio actual de Dialectic ETH Vault (DETH) hoy es $ 3,010.62, con una variación del 1.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DETH a USD es $ 3,010.62 por DETH.

Dialectic ETH Vault actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,758,563, con un suministro circulante de 11.21K DETH. Durante las últimas 24 horas, DETH cotiza entre $ 3,007.45 (bajo) y $ 3,106.64 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,757.52, mientras que el mínimo histórico fue $ 2,639.96.

En el corto plazo, DETH experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de +10.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dialectic ETH Vault (DETH)

Cap de mercado $ 33.76M$ 33.76M $ 33.76M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.76M$ 33.76M $ 33.76M Suministro de Circulación 11.21K 11.21K 11.21K Suministro total 11,213.17104008525 11,213.17104008525 11,213.17104008525

La capitalización de mercado actual de Dialectic ETH Vault es de $ 33.76M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DETH es de 11.21K, con un suministro total de 11213.17104008525. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.76M.