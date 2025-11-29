Precio de Degen Express hoy

El precio actual de Degen Express (DEGEX) hoy es --, con una variación del 0.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEGEX a USD es -- por DEGEX.

Degen Express actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,969.48, con un suministro circulante de 908.51M DEGEX. Durante las últimas 24 horas, DEGEX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEGEX experimentó un cambio de +1.25% en la última hora y de +36.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Degen Express (DEGEX)

Cap de mercado $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.63K$ 14.63K $ 14.63K Suministro de Circulación 908.51M 908.51M 908.51M Suministro total 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

La capitalización de mercado actual de Degen Express es de $ 13.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DEGEX es de 908.51M, con un suministro total de 951371042.3602728. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.63K.