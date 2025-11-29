Precio de Defi Tiger hoy

El precio actual de Defi Tiger (DTG) hoy es --, con una variación del 0.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DTG a USD es -- por DTG.

Defi Tiger actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 778,534, con un suministro circulante de 351.46T DTG. Durante las últimas 24 horas, DTG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DTG experimentó un cambio de -0.71% en la última hora y de +14.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Defi Tiger (DTG)

Cap de mercado $ 778.53K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 778.53K Suministro de Circulación 351.46T Suministro total 351,459,350,926,457.3

