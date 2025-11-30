Precio de Dechat hoy

El precio actual de Dechat (DECHAT) hoy es $ 0.00332744, con una variación del 9.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DECHAT a USD es $ 0.00332744 por DECHAT.

Dechat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,318.16, con un suministro circulante de 3.70M DECHAT. Durante las últimas 24 horas, DECHAT cotiza entre $ 0.00291192 (bajo) y $ 0.00332798 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 8.15, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00150656.

En el corto plazo, DECHAT experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +22.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dechat (DECHAT)

Cap de mercado $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 83.19K$ 83.19K $ 83.19K Suministro de Circulación 3.70M 3.70M 3.70M Suministro total 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dechat es de $ 12.32K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DECHAT es de 3.70M, con un suministro total de 25000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 83.19K.