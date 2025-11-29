Precio de Dark Cheems hoy

El precio actual de Dark Cheems (TOTAKEKE) hoy es --, con una variación del 0.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOTAKEKE a USD es -- por TOTAKEKE.

Dark Cheems actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 317,527, con un suministro circulante de 1.00B TOTAKEKE. Durante las últimas 24 horas, TOTAKEKE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01529702, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TOTAKEKE experimentó un cambio de -1.68% en la última hora y de +31.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dark Cheems (TOTAKEKE)

Cap de mercado $ 317.53K$ 317.53K $ 317.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 317.53K$ 317.53K $ 317.53K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dark Cheems es de $ 317.53K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TOTAKEKE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 317.53K.