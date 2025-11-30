Precio de DAIFUKU hoy

El precio actual de DAIFUKU (DAIFUKU) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DAIFUKU a USD es -- por DAIFUKU.

DAIFUKU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,670.1, con un suministro circulante de 911.03M DAIFUKU. Durante las últimas 24 horas, DAIFUKU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DAIFUKU experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DAIFUKU (DAIFUKU)

Cap de mercado $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K Suministro de Circulación 911.03M 911.03M 911.03M Suministro total 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

