Precio de Cypher Tempre hoy

El precio actual de Cypher Tempre (CPHY) hoy es --, con una variación del 3.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CPHY a USD es -- por CPHY.

Cypher Tempre actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 409,641, con un suministro circulante de 1.00B CPHY. Durante las últimas 24 horas, CPHY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00222815, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CPHY experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de -7.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cypher Tempre (CPHY)

Cap de mercado $ 409.64K$ 409.64K $ 409.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 409.64K$ 409.64K $ 409.64K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Cypher Tempre es de $ 409.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CPHY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 409.64K.