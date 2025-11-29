Precio de CULOSUI hoy

El precio actual de CULOSUI (CULO) hoy es --, con una variación del 0.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CULO a USD es -- por CULO.

CULOSUI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 99,682, con un suministro circulante de 1.00B CULO. Durante las últimas 24 horas, CULO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00132675, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CULO experimentó un cambio de -- en la última hora y de +14.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CULOSUI (CULO)

Cap de mercado $ 99.68K$ 99.68K $ 99.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 99.68K$ 99.68K $ 99.68K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

