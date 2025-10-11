Información del precio (USD) de Craft Engine (CRAFT)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00100552 $ 0.00100552 $ 0.00100552 24H Mín $ 0.00122937 $ 0.00122937 $ 0.00122937 24H Máx 24H Mín $ 0.00100552$ 0.00100552 $ 0.00100552 24H Máx $ 0.00122937$ 0.00122937 $ 0.00122937 Máximo Histórico $ 0.00321117$ 0.00321117 $ 0.00321117 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.10% Cambio de Precio (1D) -12.48% Cambio de Precio (7D) -32.72% Cambio de Precio (7D) -32.72%

El precio en tiempo real de Craft Engine (CRAFT) es de $0.00106448. Durante las últimas 24 horas, CRAFT se ha operado entre un mínimo de $ 0.00100552 y un máximo de $ 0.00122937, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CRAFT es de $ 0.00321117, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, CRAFT ha cambiado en un +0.10% en la última hora, -12.48% en 24 horas y -32.72% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Craft Engine (CRAFT)

Cap de mercado $ 78.78K$ 78.78K $ 78.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 106.46K$ 106.46K $ 106.46K Suministro de Circulación 74.00M 74.00M 74.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Craft Engine es de $ 78.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRAFT es de 74.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 106.46K.