Precio de COLORS hoy

El precio actual de COLORS (COLORS) hoy es --, con una variación del 3.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COLORS a USD es -- por COLORS.

COLORS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 111,117, con un suministro circulante de 998.34M COLORS. Durante las últimas 24 horas, COLORS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, COLORS experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de -2.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de COLORS (COLORS)

Cap de mercado $ 111.12K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 111.12K Suministro de Circulación 998.34M Suministro total 998,337,888.5646063

