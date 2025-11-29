Precio de CoinbarPay hoy

El precio actual de CoinbarPay (CBPAY) hoy es --, con una variación del 2.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CBPAY a USD es -- por CBPAY.

CoinbarPay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 394,116, con un suministro circulante de 3.68B CBPAY. Durante las últimas 24 horas, CBPAY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00137281, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CBPAY experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +6.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CoinbarPay (CBPAY)

Cap de mercado $ 394.12K$ 394.12K $ 394.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M Suministro de Circulación 3.68B 3.68B 3.68B Suministro total 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

