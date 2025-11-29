Precio de CLU hoy

El precio actual de CLU (CLU) hoy es $ 0.00002534, con una variación del 3.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLU a USD es $ 0.00002534 por CLU.

CLU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,115, con un suministro circulante de 991.18M CLU. Durante las últimas 24 horas, CLU cotiza entre $ 0.00002518 (bajo) y $ 0.00002641 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00020879, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002518.

En el corto plazo, CLU experimentó un cambio de +0.63% en la última hora y de -22.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CLU (CLU)

Cap de mercado $ 25.12K$ 25.12K $ 25.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.12K$ 25.12K $ 25.12K Suministro de Circulación 991.18M 991.18M 991.18M Suministro total 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287

