Información del precio (USD) de Chi (気)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00002742 $ 0.00002742 $ 0.00002742 24H Mín $ 0.00003671 $ 0.00003671 $ 0.00003671 24H Máx 24H Mín $ 0.00002742$ 0.00002742 $ 0.00002742 24H Máx $ 0.00003671$ 0.00003671 $ 0.00003671 Máximo Histórico $ 0.00205066$ 0.00205066 $ 0.00205066 Precio más bajo $ 0.00002742$ 0.00002742 $ 0.00002742 Cambio de Precio (1H) -0.35% Cambio de Precio (1D) -20.67% Cambio de Precio (7D) -33.70% Cambio de Precio (7D) -33.70%

El precio en tiempo real de Chi (気) es de $0.00002912. Durante las últimas 24 horas, 気 se ha operado entre un mínimo de $ 0.00002742 y un máximo de $ 0.00003671, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de 気 es de $ 0.00205066, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00002742.

En términos de rendimiento a corto plazo, 気 ha cambiado en un -0.35% en la última hora, -20.67% en 24 horas y -33.70% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Chi (気)

Cap de mercado $ 28.94K$ 28.94K $ 28.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.94K$ 28.94K $ 28.94K Suministro de Circulación 999.70M 999.70M 999.70M Suministro total 999,698,086.055709 999,698,086.055709 999,698,086.055709

La capitalización de mercado actual de Chi es de $ 28.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 気 es de 999.70M, con un suministro total de 999698086.055709. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.94K.