Precio de CATS hoy

El precio actual de CATS (CATS) hoy es --, con una variación del 16.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CATS a USD es -- por CATS.

CATS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 419,997, con un suministro circulante de 600.00B CATS. Durante las últimas 24 horas, CATS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CATS experimentó un cambio de -0.72% en la última hora y de +19.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CATS (CATS)

Cap de mercado $ 420.00K$ 420.00K $ 420.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 420.00K$ 420.00K $ 420.00K Suministro de Circulación 600.00B 600.00B 600.00B Suministro total 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CATS es de $ 420.00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CATS es de 600.00B, con un suministro total de 600000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 420.00K.