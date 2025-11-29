Precio de CaoCao hoy

El precio actual de CaoCao (CAOCAO) hoy es $ 0.115865, con una variación del 7.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAOCAO a USD es $ 0.115865 por CAOCAO.

CaoCao actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,162,458, con un suministro circulante de 28.29M CAOCAO. Durante las últimas 24 horas, CAOCAO cotiza entre $ 0.102744 (bajo) y $ 0.147722 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.218371, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.102744.

En el corto plazo, CAOCAO experimentó un cambio de +7.47% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CaoCao (CAOCAO)

Cap de mercado $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.83M$ 8.83M $ 8.83M Suministro de Circulación 28.29M 28.29M 28.29M Suministro total 78,934,238.37058291 78,934,238.37058291 78,934,238.37058291

La capitalización de mercado actual de CaoCao es de $ 3.16M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CAOCAO es de 28.29M, con un suministro total de 78934238.37058291. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.83M.