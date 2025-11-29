Precio de Buckazoids hoy

El precio actual de Buckazoids (BUCKAZOIDS) hoy es --, con una variación del 7.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUCKAZOIDS a USD es -- por BUCKAZOIDS.

Buckazoids actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 470,194, con un suministro circulante de 1.00B BUCKAZOIDS. Durante las últimas 24 horas, BUCKAZOIDS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00492629, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BUCKAZOIDS experimentó un cambio de +1.03% en la última hora y de -9.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Cap de mercado $ 470.19K$ 470.19K $ 470.19K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 470.19K$ 470.19K $ 470.19K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Buckazoids es de $ 470.19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BUCKAZOIDS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 470.19K.