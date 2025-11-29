Precio de Bonkyo hoy

El precio actual de Bonkyo (BONKYO) hoy es --, con una variación del 0.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BONKYO a USD es -- por BONKYO.

Bonkyo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 50,600, con un suministro circulante de 994.48M BONKYO. Durante las últimas 24 horas, BONKYO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00514956, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BONKYO experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +6.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bonkyo (BONKYO)

Cap de mercado $ 50.60K$ 50.60K $ 50.60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.60K$ 50.60K $ 50.60K Suministro de Circulación 994.48M 994.48M 994.48M Suministro total 994,480,714.450134 994,480,714.450134 994,480,714.450134

La capitalización de mercado actual de Bonkyo es de $ 50.60K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BONKYO es de 994.48M, con un suministro total de 994480714.450134. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.60K.