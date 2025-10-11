Información del precio (USD) de Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.01581207 24H Máx $ 0.02049639 Máximo Histórico $ 0.04502769 Precio más bajo $ 0.01581207 Cambio de Precio (1H) -0.35% Cambio de Precio (1D) -18.21% Cambio de Precio (7D) -21.18%

El precio en tiempo real de Bonk Level Saviour (SAVIOUR) es de $0.01676257. Durante las últimas 24 horas, SAVIOUR se ha operado entre un mínimo de $ 0.01581207 y un máximo de $ 0.02049639, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SAVIOUR es de $ 0.04502769, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.01581207.

En términos de rendimiento a corto plazo, SAVIOUR ha cambiado en un -0.35% en la última hora, -18.21% en 24 horas y -21.18% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Cap de mercado $ 285.03K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 285.03K Suministro de Circulación 17.00M Suministro total 16,998,229.803826

La capitalización de mercado actual de Bonk Level Saviour es de $ 285.03K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SAVIOUR es de 17.00M, con un suministro total de 16998229.803826. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 285.03K.