Precio de boner hoy

El precio actual de boner (BONER) hoy es $ 0.00000752, con una variación del 1.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BONER a USD es $ 0.00000752 por BONER.

boner actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,511.89, con un suministro circulante de 999.01M BONER. Durante las últimas 24 horas, BONER cotiza entre $ 0.00000742 (bajo) y $ 0.00000761 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00090571, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000687.

En el corto plazo, BONER experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de +8.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de boner (BONER)

Cap de mercado $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K Suministro de Circulación 999.01M 999.01M 999.01M Suministro total 999,014,490.930573 999,014,490.930573 999,014,490.930573

La capitalización de mercado actual de boner es de $ 7.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BONER es de 999.01M, con un suministro total de 999014490.930573. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.51K.