Precio de BNBGUY hoy

El precio actual de BNBGUY (BNBGUY) hoy es $ 0.00000862, con una variación del 12.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNBGUY a USD es $ 0.00000862 por BNBGUY.

BNBGUY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,214.47, con un suministro circulante de 953.10M BNBGUY. Durante las últimas 24 horas, BNBGUY cotiza entre $ 0.00000857 (bajo) y $ 0.00000985 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0003229, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000809.

En el corto plazo, BNBGUY experimentó un cambio de +0.52% en la última hora y de -2.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BNBGUY (BNBGUY)

Cap de mercado $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Suministro de Circulación 953.10M 953.10M 953.10M Suministro total 953,096,958.0 953,096,958.0 953,096,958.0

