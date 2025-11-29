Precio de BNB DOGE hoy

El precio actual de BNB DOGE (BOGE) hoy es $ 0.00001462, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOGE a USD es $ 0.00001462 por BOGE.

BNB DOGE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,615.36, con un suministro circulante de 1.00B BOGE. Durante las últimas 24 horas, BOGE cotiza entre $ 0.00001462 (bajo) y $ 0.00001462 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00118783, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001296.

En el corto plazo, BOGE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +9.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BNB DOGE (BOGE)

Cap de mercado $ 14.62K$ 14.62K $ 14.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.62K$ 14.62K $ 14.62K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BNB DOGE es de $ 14.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOGE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.62K.