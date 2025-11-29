Precio de Blitz hoy

El precio actual de Blitz (BLTZ) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLTZ a USD es -- por BLTZ.

Blitz actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,897, con un suministro circulante de 1.56T BLTZ. Durante las últimas 24 horas, BLTZ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BLTZ experimentó un cambio de -- en la última hora y de -16.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Blitz (BLTZ)

Cap de mercado $ 34.90K$ 34.90K $ 34.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.90K$ 34.90K $ 34.90K Suministro de Circulación 1.56T 1.56T 1.56T Suministro total 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Blitz es de $ 34.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BLTZ es de 1.56T, con un suministro total de 1555369000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.90K.